Follieri vuole il Foggia, pronti 15 mln

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Fra le manifestazioni di interesse per il Foggia c'è anche quella del finanziere pugliese Raffaello Follieri, che attraverso la società inglese Follieri Capital Ltd questa mattina ha presentato al Comune di Foggia la documentazione per il bando entro il termine, fissato a mezzogiorno. Dopo l'ultima stagione in Serie B conclusa con la retrocessione e il fallimento, la squadra ripartirà dalla D, con una proprietà scelta dal sindaco di Foggia, Franco Landella, e dalla Federcalcio. Qualora vincesse il bando, come si legge in un comunicato, "Follieri si impegna a portare avanti per 5 anni il progetto con un impegno di spesa complessivo di 15 milioni euro", e "il primo atto sarà la capitalizzazione per 1 milione di euro, interamente depositati sul conto della Soccer Foggia, contestualmente all'assegnazione del titolo in suo favore, prima dell'iscrizione al campionato prevista il 9 agosto". Inoltre, continua la nota, "gli abbonati accederanno gratis all'amichevole che si disputerà per presentare la squadra".