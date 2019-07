Cinema del Reale con Letizia Battaglia

(ANSA) - CORIGLIANO D'OTRANTO (LE), 15 LUG - La fotografia come impegno civile ma anche come fusione di istinto e sensibilità; il racconto per immagini della società e delle sue contraddizioni in diversi momenti della storia italiana; e poi lo sguardo sulla bellezza e sulle ferite di Palermo, con il coraggio di svelare l'energia appassionata di donne e bambine rappresentate come possibile strumento di riscatto collettivo.

Si apre nel segno di Letizia Battaglia la XVI edizione della Festa di Cinema del Reale, in programma al Castello Volante di Corigliano d'Otranto dal 16 al 20 luglio, che accoglie una grande mostra sulla fotografa palermitana. Allestita fino al 31 ottobre, l'esposizione presenta al pubblico 50 fotografie in bianco e nero che documentano l'attività di Battaglia, e la sua folgorante carriera iniziata in età adulta e senza una particolare preparazione tecnica, per svelarne il talento innato e la capacità di raccontare la realtà con intelligenza e profondità.