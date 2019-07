A.Mittal, lavorare insieme

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Anche se ci sono e ci saranno sempre diversità d'opinione, se tutti i principali stakeholder sono d'accordo che questo impianto abbia un futuro, dobbiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo". Così una nota di ArcelorMittal. Nell'ultima settimana "lo spirito collaborativo e il senso comune di intenti sono stati assenti.

Siamo e continueremo a essere aperti al dialogo. E' fondamentale che tutte le parti si concentrino sulla ricerca di soluzioni per far fronte alle sfide da affrontare. Non è qualcosa che possiamo fare da soli". Nel corso della riunione ancora in corso oggi al Mise ArcelorMittal "ha espresso la necessità di un impegno da parte di tutti gli stakeholder per mantenere operativo l'impianto". L'incidente della scorsa settimana a Taranto, con la morte di un giovane gruista, "è una tragedia, dato che abbiamo lavorato duramente per migliorare gli standard di sicurezza, continuando con il nostro programma di investimenti ambientali, che sta procedendo bene e secondo i piani".