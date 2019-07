Punto da vedova nera, antidoto lo salva

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Paura a Barletta, dove ieri un cinquantenne è stato punto da una 'malmignatta', un genere italiano di ragno appartenente alla famiglia della famigerata specie della 'vedova nera'. L'uomo, che stava lavorando in un giardino in campagna, è finito in ospedale dopo essere stato punto alla gamba dall'insetto. La puntura gli ha provocato sudore, convulsioni, dolori articolari, muscolari e all'addome, aggravando ora dopo ora la situazione, fino a quando il 50enne è finito in una situazione definita "critica". Accertati i sintomi, l'ospedale di Barletta si è rivolto al Centro nazionale Antiveleni 'Maugeri' di Pavia, che dopo una diagnosi per avvelenamento, in una frenetica corsa contro il tempo, ha inviato il siero specifico 'anti-vedova nera'. In poche ore l'antidoto è giunto da Milano a Barletta con un volo di linea e, dopo 40 minuti dall'assunzione, il paziente è stato stabilizzato.