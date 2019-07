Riapre pista circolare di Nardò

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Riapre l'iconica Pista Circolare di Nardò dopo i lavori di ristrutturazione durati sette mesi con un investimento di 35 milioni di euro che rientrano in un più ampio piano di sviluppo strategico del Centro Prove, volto ad assicurare ai clienti le migliori condizioni per testare i veicoli di domani. La Pista Circolare Auto - lunga 12,6 km - è stata riasfaltata ed è stato installato anche un innovativo sistema guardrail, sviluppato da Porsche Engineering per Nardò specificatamente per i test ad alte prestazioni. L'operazione ha riguardato anche la ristrutturazione completa della Pista Dinamica Auto, con la sua superficie di 106.000 metri quadrati.

"Con l'apertura delle piste abbiamo raggiunto un importante traguardo nello sviluppo strategico del Nardò Technical Center - ha detto Malte Radmann, presidente del CdA di NTC e Ad di Porsche Engineering - Questo Centro Prove è unico nel suo genere e oggi è più che mai una pietra miliare della strategia di sviluppo di Porsche e dell'industria automotive in generale".