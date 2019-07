Open fiber: investe 7,2 mln a Molfetta

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Convenzione tra il Comune di Molfetta e Open Fiber per la realizzazione di una infrastruttura in modalità FTTH (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica stesa fin dentro casa) che consentirà alla città una connessione ultraveloce. Ad annunciarlo una nota della società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa che investirà nella città pugliese 7,2 milioni di euro per il cablaggio di circa 30mila unità immobiliari. A suggellare l'accordo il sindaco Tommaso Minervini, il regional manager Puglia di Open Fiber Ugo Falgarini e il field manager di Open Fiber Giovanni Cassano.

"In Puglia - afferma Tommaso Minervini - saremo il primo comune non capoluogo di provincia coperto dalla fibra ottica di ultima generazione. Vuole dire accrescere la capacità di attrarre investimenti. Inoltre, la convenzione tra Comune e Open Fiber ha un vantaggio specifico per il Comune perché prevede la posa di fibra in 50 sedi pubbliche. In particolare potremo disporre di un collegamento ultra veloce per scuole, uffici e altre sedi pubbliche comunali con un risparmio, già stimato dagli uffici tecnici, di circa 100mila euro all'anno soltanto per le utenze. È il primo passo verso la Smart city".

I lavori hanno preso il via nei giorni scorsi e termineranno nel giro di 18 mesi: l'infrastruttura integralmente in fibra ottica si estenderà infatti per poco più di 130 chilometri, 61 dei quali realizzati attraverso il riutilizzo di reti aeree e interrate già presenti in città. "Una rete integralmente in fibra ottica - spiega Ugo Falgarini, regional manager Puglia di Open Fiber - permette di abilitare servizi a prova di futuro che vanno a beneficio dell'intera collettività: la telemedicina, il telelavoro, l'educazione a distanza, l'Industria 4.0, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l'Internet of Things sono solo alcuni degli esempi possibili".

