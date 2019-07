Coldiretti Puglia, danni da 7 grandinate

(ANSA) - BARI, 11 LUG - Sono state 7 le grandinate con chicchi grandi come palle da biliardo nelle ultime ore in Puglia che, associate a trombe d'aria e nubifragi, hanno lasciato al loro passaggio uno scenario desolante. E' il bilancio di Coldiretti Puglia, all'indomani dell'ennesima straordinaria ondata di maltempo che in poco tempo ha sradicato ulivi e alberi a Brindisi, Mesagne, Carovigno, Francavilla, San Michele Salentino, Latiano, Oria, Lizzano, distrutto tendoni di uva da tavola e serre di ortaggi e canapa in provincia di Bari da Bitonto a Casamassima e, a Taranto, a Castellaneta e Ginosa.

