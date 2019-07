++ A.Mittal: operaio disperso, ricerche difficili ++

(ANSA) - TARANTO, 11 LUG - "Sono tutt'ora in corso le ricerche dell'operaio disperso, le cui operazioni sono rese difficoltose a causa della torbidità delle acque e del pericolo conseguente alla presenza dei rottami e delle gru pericolanti e rese instabili dal fortunale occorso". Lo precisa la Guardia costiera, che ha diffuso una nota sull'incidente di ieri sera in cui tre gru sono crollate in mare per il forte vento nella zona, con un gruista di ArcelorMittal disperso. (ANSA).