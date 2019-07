Musica:torna il Ghironda Summer Festival

(ANSA) - OSTUNI (BRINDISI), 10 LUG - È l'edizione numero ventitré per il Ghironda Summer Festival e i suoni del mondo, in programma il 19, 20 e 21 luglio nella zona portuale a Villanova di Ostuni e il 22 luglio nel centro di Otranto (Lecce).

Arriveranno da Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Hawaii, Argentina, Cile, Spagna, Costa D'Avorio, Capo Verde e, naturalmente, Italia i protagonisti della rassegna di arte e cultura popolare che il 21 luglio celebrerà il 50/o dell'uomo sulla Luna con una grande jam session con tutti gli artisti invitati.

Tra gli ospiti, il one-man-band tedesco Bernard M. Snyder, il balafon ivoriano di Aly Keita, il collettivo anglo-americano Frog & Henry Jazz Band con repertorio New Orleans, Tablao Sur con i ritmi latini, i Tenores Murales di Orgosolo, l'omaggio a Ella Fitzgerald del Guido Di Leone Trio, il piano di Mirko Lodedo con dedica a Charlot, Tango Para Dos con il bandoneista Massimiliano Pitocco. La manifestazione è stata ideata a metà degli anni Novanta da Giovanni Marangi. (ANSA).