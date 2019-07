La Notte della Taranta punta all'Unesco

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - La Notte della Taranta festeggia 22 anni di musica, spettacoli e cultura. Una manifestazione (quest'anno in programma dal 3 al 24 agosto in una ventina di località del Salento) che cresce di edizione in edizione: quest'anno sono attesi 350 mila visitatori per 100 ore di live show, con 400 musicisti coinvolti, 53 concerti in cartellone e 14 regioni italiane rappresentate. La musica e la danza tradizionale a farla da padrone, ma soprattutto a tirare le fila di un progetto che punta a valorizzare cultura popolare e patrimonio artistico. Il via il 3 agosto da Corigliano d'Otranto. Poi Galatone, Nardò, Sogliano Cavour, Ugento, Acaya, Cursi, Calimera, Zollino, Cutrofiano, Alessano, Lecce, Torrepaduli, Carpignano Salentino, Galatina, Castrignano de Greci, Soleto, Martignano, Sternatia, Martano. Infine il concertone di chiusura a Melpignano il 24 agosto. E nel cassetto il sogno di diventare Patrimonio immateriale dell'Unesco: il Mibac è pronto ad avviare l'iter per il riconoscimento della Taranta e della Pizzica.(ANSA).