Arbitrato marò, scontro con Nuova Delhi

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - Scontro con Nuova Delhi nell'udienza all'Aja del Tribunale arbitrale internazionale chiamato a decidere sulla giurisdizione del caso che coinvolge i due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone nella morte dei due pescatori indiani, scambiati per pirati, nel febbraio del 2012.

L'ambasciatore Francesco Azzarello, spiegando le ragioni per cui l'Italia rivendica la giurisdizione, ha rilevato che i due marò "sono funzionari dello Stato italiano" e che "agli occhi dell'India non c'è presunzione di innocenza". Il rappresentante indiano, G. Balasubramanian, ha replicato sostenendo che "l'India e due suoi pescatori sono le vittime di questo caso".

