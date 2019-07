Rogo distrugge capannone nel foggiano

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 6 LUG - Sono da accertare le cause dell'incendio che la scorsa notte ha letteralmente mandato in fumo un capannone di un'azienda agricola di circa 300 metri quadrati contenente balle di paglia.

Il fatto è accaduto in località Santa Barbara in agro di San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Le fiamme hanno competente distrutto la struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile.

I carabinieri, invece, hanno ascoltato il titolare, un incensurato del posto, che ha negato di aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive o di aver litigato con qualcuno.

Sono in corso le indagini per cercare di risalire ad eventuali responsabili. Un valido aiuto potrà giungere analizzando eventuali filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Sono ancora in atto le operazioni di bonifica. L'intera area è stata messa in sicurezza.