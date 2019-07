Primo volo Iberia Express Bari-Madrid

(ANSA) - BARI, 1 LUG - Con l'arrivo del primo volo, è stato inaugurato il collegamento Bari-Madrid di Iberia Express.

L'Airbus A320 è stato salutato con il tradizionale "water cannon" dei Vigili del fuoco. I 168 passeggeri sono stati accolti da Antonio Vasile e Marco Catamerò, vice presidente e direttore generale di Aeroporti di Puglia, che ha diffuso una nota. All'accoglienza ha contribuito un gruppo musicale folk pugliese. Il volo (ogni lunedì e venerdì) sarà attivo fino al 13 settembre. Il Bari-Madrid, sottolinea Vasile, si inserisce nella strategia che punta a "far crescere, per numero e importanza, i vettori che operano nei nostri aeroporti". Madrid è uno dei più importanti hub per l'America Latina, dove Iberia "è uno dei più prestigiosi player". La scelta dei voli di lunedì e venerdì permette di trascorrere in Puglia un week end "all'insegna dell'arte, della cultura e della ricchezza enogastronomica". Con Iberia Express si rafforza la presenza in Puglia di IAG holding, già su Bari e Brindisi con British Airways e Vueling. (ANSA).