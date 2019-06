Calcio: Lecce, ingaggiato Shakhov

(ANSA) - LECCE, 29 GIU - Soffia il vento dell'est nel nuovo Lecce che comincia a delinearsi per il prossimo campionato di serie A. La società del presidente Saverio Sticchi Damiani ha infatti ufficializzato l'ingaggio del centrocampista ucraino Ievgenii Shakhov (classe 1990), svincolatosi dal Paok Salonicco.

Il calciatore ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per l'anno successivo. Campione di Grecia con il Paok nella passata stagione, per tre anni consecutivi (2017-2019) ha vinto la Coppa di Grecia, collezionando 8 presenze nella fase qualificazione della Champions League e 4 presenze nell'ultima edizione di Europa League. Dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili ucraine, Shakhov ha esordito nel 2016 nella nazionale maggiore totalizzando 5 presenze e 1 gol messo contro la Serbia.

