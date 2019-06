Progetto PAN E-Distribuzione in Puglia

(ANSA) - BARI, 28 GIU - La Puglia è da oggi protagonista del più grande programma di Smart Grid al mondo, rete elettrica con sensori intelligenti che ottimizzano la distribuzione di energia. Una rete flessibile, pronta ad accogliere l'energia prodotta da migliaia di impianti rinnovabili, per un servizio sempre più in linea con le esigenze dei clienti, grazie al progetto PAN, Puglia Active Network di E-Distribuzione, presentato a Bari, avviato nel 2014 nell'ambito del bando europeo NER 300, promosso dalla Commissione europea per la riduzione di gas serra. PAN si basa su tre azioni: digitalizzazione della rete elettrica; sviluppo regionale di una infrastruttura di ricarica per veicoli; abilitazione dei cittadini alla gestione attiva dei consumi.

Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, ha annunciato inoltre il finanziamento di 3 dottorati di ricerca con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione del Politecnico di Bari su tematiche inerenti la gestione evoluta delle reti di distribuzione. (ANSA).