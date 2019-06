Picchia donna con bastone, arrestato

(ANSA) - BARI, 28 GIU - Un nigeriano 33enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato con un bastone una donna che era alla fermata dell'autobus in via Ricchioni, vicino al Policlinico di Bari.

L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il nigeriano, probabilmente in preda ad un raptus, dopo aver percosso la donna, è fuggito alla vista dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. E' stato inseguito e bloccato dopo aver sferrato calci e pugni ai militari (guariranno in 10 giorni). La vittima, un'impiegata 55enne, ha riportato traumi e contusioni e guarirà in sei giorni. (ANSA).