Acqua:Pavoncelli Bis finita dopo 30 anni

(ANSA) - BARI, 25 GIU - Dopo quasi trent'anni di lavori la Galleria Pavoncelli Bis è pronta. La più grande via dell'acqua del Sud Italia (lunga 10 km, finanziata con 160 milioni di euro) - che affiancherà l'ormai vetusta Galleria Pavoncelli, realizzata a inizio Novecento e utilizzata per trasportare l'acqua dalla Valle del Sele fino a Conza, dove si collega al canale principale dell'Acquedotto Pugliese - sarà in grado di garantire l'approvvigionamento idrico di oltre un milione e 300 mila abitanti della Puglia, soprattutto dell'area metropolitana di Bari, e di alcuni comuni lucani. Se n'è parlato oggi in un convegno organizzato nel Politecnico di Bari dal titolo 'Galleria Pavoncelli Bis. La grande via dell'acqua'.

Ciò che manca all'entrata in esercizio sono gli ultimi atti amministrativi e un accordo di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e le due Regioni Campania e Puglia, entrambe assenti all'incontro. L'8 luglio al Mit si troveranno Protezione Civile, commissario, Regioni e Aqp per definire tempi e modalità. (ANSA).