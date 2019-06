Grillo,aumento leucemie infanzia Taranto

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "I ricoveri ospedalieri per le leucemie infantili registrano nell'area di Taranto un trend in aumento nel periodo 2014-2017 per i soggetto fra gli zero e i 19 anni". Lo ha detto in conferenza stampa a Taranto il ministro della salute Giulia Grillo. (ANSA).