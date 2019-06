Al Petruzzelli la Tosca di Franconi Lee

(ANSA) - BARI, 22 GIU - E' un allestimento storico di Tosca quello in scena al Teatro Petruzzelli per la stagione lirica dell'omonima Fondazione, realizzato, da un'idea di Alberto Fassini, dal Teatro Regio di Parma nel 2009 con la regia di Joseph Franconi Lee, che aveva curato una prima edizione per il Comunale di Bologna nel 1999. Da allora questa 'Tosca' è stata presentata nei più importanti teatri del mondo. Stasera la direzione dell'orchestra era affidata ad Antonio Pirolli, che si alternerà sul podio con Alvise Casellati, come faranno del resto anche i protagonisti: al debutto l'opera è stata affidata al primo cast, con la soprano Svetla Vassileva, Giuseppe Gipali nei panni di Cavaradossi e Carlos Almaguer (Il Barone Scarpia), un trio "intriso di amore e morte in una storia che si presta facilmente al noir", sottolinea Franconi Lee, americano di origini pugliesi che per il Petruzzelli negli ultimi anni ha curato diverse opere di Verdi. Il regista ha immaginato una Tosca diva del cinema e la fa scendere da una grande scalinata.(ANSA).