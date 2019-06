Brindisi-Corfù: vince campione Morgan IV

(ANSA) - BRINDISI, 17 GIU - Il neo campione del mondo Morgan IV ha vinto la 34/a regata internazionale Brindisi-Corfù. Lo decretano i risultati compensati fra l'arrivo - che ha premiato invece il trimarano Ad Maiora - e le caratteristiche delle imbarcazioni, una volta al traguardo tutti i partecipanti. Così la classifica 'overall' è stata dominata da Morgan IV di Nicola De Gemmis, Circolo Canottieri Barion di Bari, che nei giorni scorsi a Sebenico era salito in vetta al campionato mondiale di categoria: si aggiudica il Trofeo Magna Grecia, intitolato al compianto Mirko Gallone e il Trofeo Kalantzis (gruppo B).

Ad Maiora di Bruno Cardile, dell'Associazione sportiva Olandese Reale di Marina di Pisa, conquista invece la sezione multiscafi. Vince la classifica 'maxi' (gruppo A) il Verve-Camer di Giuseppe Greco, Circolo velico Le Sirene di Gallipoli (Lecce). Nel gruppo C, in testa c'è Skip Intro di Marco Romano, Diporto Nautico Sistiana di Trieste. Nel gruppo D vince Frequent Flyer di Anteo Moroni, Lega Navale Italiana di Pesaro. (ANSA).