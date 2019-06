Mille corridori per solidarietà a Bari

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Volontariato in Corsa: sono stati oltre 1.000 i corridori che hanno tagliato il traguardo della corsa speciale del volontariato di Bari, gara non competitiva di 5 km da piazza del Ferrarese - allestita con gli stand di 40 associazioni - a Punta Perotti, e ritorno. Organizzata dal Centro di servizio al volontariato San Nicola, con il supporto tecnico dell'Asd Runners del Levante, ha visto "correre e camminare sul lungomare atleti, famiglie, bambini, disabili, gruppi di volontari, anziani, giovani e persino turisti stranieri", sottolinea in una nota Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola. In corsa anche rappresentanti istituzionali come Francesca Bottalico e Pietro Petruzzelli, assessori comunali uscenti appena rieletti, e Giuseppe Tulipani, garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità: "Mi metto in corsa simbolicamente - ha commentato il garante - per ringraziare quel volontariato che è indispensabile per assistere persone con disabilità e le loro famiglie". Tante le adesioni istituzionali.

