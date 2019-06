Calcio: Bari For Special alla Special Cup

(ANSA) - BARI, 16 GIU - Ci sarà anche la selezione Bari For Special nella prima edizione della "Special Cup 2019", evento di calcio a 7 per ragazzi disabili in programma a Coverciano, da venerdì 21 a domenica 23 giugno, grazie al sostegno di Figc e Lega Serie A, e anche al finanziamento delle multe inflitte dal giudice sportivo. Dodici squadre di "Quarta Categoria" provenienti da tutta Italia - ossia le vincenti dei tornei Regionali della stagione 2017/2018 e della stagione 2018/2019 - si sfideranno sui campi del Centro Tecnico Federale. La squadra campione d'Italia, vittoriosa nella prima edizione della 'Special Cup', sarà ricevuta e premiata - insieme alle altre formazioni vincenti i campionati regionali - a Montecitorio, mercoledì 26 giugno, alle ore 12, nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

Oltre al Bari Fs ci saranno: Juventus Fs, Parma Fs, Benevento Fs, Cremonese Fs, Spezia Fs, Novara Fs, Teramo Fs, Manfredonia Fs, Albalonga Fs, Insuperabili Reset Academy e A.S.D. (ANSA).