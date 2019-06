Protezione civile: Emiliano, Foggia aeroporto per Sud Italia

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 15 GIU - "Abbiamo scelto la Capitanata per dislocare il nucleo fondamentale della Protezione civile pugliese ed è qui che ci sarà l'aeroporto della Protezione civile del Sud Italia, e del Sud Est Europeo, l'aeroporto di Foggia verrà destinato a questa funzione". Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano, intervenendo a San Giovanni Rotondo al raduno nazionale dei volontari della Protezione Civile.

"Investiremo tantissimo, in uomini, mezzi e soprattutto in cultura della Protezione Civile - ha aggiunto -. Stiamo dando ospitalità a questo raduno nazionale con una visione futura: in pochi anni la Protezione civile pugliese è diventata una delle più avanzate e attrezzate d'Italia". (ANSA).