Protezione civile: Borrelli, firmato accordo con Bussetti

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 15 GIU - "Abbiamo già firmato due importanti accordi con il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti: nel disegno di legge che disciplina la reintroduzione della educazione civica nelle scuole abbiamo previsto l'insegnamento della cultura di base della protezione civile e abbiamo anche per la prima volta istituito una settimana della protezione civile, che quest'anno sarà dal 13 al 20 ottobre e in generale stiamo portando avanti tutta una serie di campagne informative rivolte alla popolazione". Lo ha detto il Capo della Protezione, Civile Angelo Borrelli, che ha preso parte questa mattina a San Giovanni Rotondo al Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

"Il delegato del presidente della Regione Puglia per la protezione civile Ruggiero Mennea - ha aggiunto - mi ha parlato del suo progetto che stava portando avanti in Puglia, ovvero quello di insegnare nelle scuole la cultura delle prevenzione della Protezione Civile. Io l'ho imitato a livello nazionale".(ANSA).