P.Civile,la baby volontaria d'Italia

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) 15 GIU - "Racconto ai mie amici che mi piace spegnere il fuoco e si fanno tante cose belle". Lei è Pasqua Dalba ha sei anni ed è la volontaria della protezione civile più piccola d'Italia. Pasqua è di Rutigliano (Bari) ed è presente insieme al padre Giuseppe a San Giovani Rotondo dove si sta svolgendo il Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile. Già da quando aveva quattro anni seguiva il papà nelle azioni di volontariato. "Voglio fare volontariato anche da grande", dice determinata Pasqua. "Nel 2009 abbiamo avuto una disgrazia in casa, ho perso una sorella di 16 anni - racconta il padre Giuseppe, fondatore di un'associazione di volontariato di Rutigliano - Eravamo all'ospedale di Taranto ma non riuscivano a trovare un'ambulanza per portala a casa. Ho promesso a mia sorella che dal giorno dopo avrei aperto un'associazione a Rutigliano con ambulanze, auto mediche e personale specializzato". "Poi - aggiunge Dalba - è arrivata Pasqua e da allora segue tutti i giorni il papà".