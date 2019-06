Perdono alle slot a fanno rapina, presi

(ANSA) - BARI, 14 GIU - I Carabinieri hanno arrestato sei persone (4 in carcere, 2 ai domiciliari) ritenute responsabili di aver preso parte ad una rapina compiuta in una sala scommesse di Modugno (Bari). I reati contestati sono rapina ed estorsione in concorso e sono stati commessi il 31 marzo scorso. Ad incastrare gli indagati le immagini acquisite dal circuito di videosorveglianza interno della sala scommesse e le dichiarazioni rese dalle vittime che hanno collaborato alle indagini.

I presunti rapinatori, dopo aver trascorso la serata del 31 marzo nella sala scommesse perdendo una cospicua cifra di denaro alle slot machine, hanno minacciato di morte il gestore e il proprietario dell'esercizio commerciale e si sono fatti consegnare 3000 euro, l'incasso giornaliero. Subito dopo sono fuggiti. (ANSA).