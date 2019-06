Xylella, eradicati primi ulivi Taranto

(ANSA) - TARANTO, 13 GIU - Eradicati i primi ulivi colpiti da Xylella nel Tarantino, nei territori di Crispiano e Montemesola, dove i proprietari hanno seguito volontariamente le disposizioni dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale, i cui ispettori hanno segnalato le piante infette. Lo sottolinea Confagricoltura Taranto, rilevando che questo "è il primo risultato del raddoppio del monitoraggio, disposto dagli uffici regionali" nel controllo della batteriosi da Xylella Fastidiosa. "Per Confagricoltura Taranto eradicare i propri ulivi è un atto doloroso ma di grande responsabilità", prosegue: "I proprietari - spiega Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia - hanno fatto in pieno il loro dovere, ripulendo completamente l'area e sottoponendola ai trattamenti. Ora, però, ci aspettiamo altrettanto senso di responsabilità delle istituzioni nel rendere ancora più efficaci i controlli e nel procedere celermente con gli stanziamenti per i reimpianti con varietà resistenti alla Xylella. Altrimenti è un sacrificio inutile". (ANSA).