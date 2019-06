Lecce: Vera Ramirez, la Serie A un sogno

(ANSA) - LECCE, 13 GIU - "Ho accettato di giocare a Lecce con entusiasmo. Da qui sono passati calciatori del calibro di Muriel e Cuadrado, so che hanno fatto molto bene. Pensando ai giocatori che ci sono, credo che la Serie A sia per me il massimo cui aspirare". Sono queste le prima parole dette, con l'aiuto di una traduttrice simultanea, da Bryan Vera Ramirez, calciatore colombiano, classe 1999, primo acquisto del Lecce 2019/20.

Presentato stamattina alla stampa al Via del Mare dal ds Mauro Meluso, il colombiano, prelevato dal Leones Futbol club, ammette di "poter giocare come centrale difensivo, anche se principalmente si reputa un esterno altro e basso". Il sogno nel cassetto, "arrivare con la Colombia a disputare il prossimo Campionato del mondo 2020 in Qatar". Vera Ramirez, che occuperà la prima casella di extracomunitario, ha sottoscritto con la compagine salentina un contratto quadriennale, con opzione per il quinto anno.