Emiliano,realizzato 84%programma governo

(ANSA) - BARI, 13 GIU - L'84% del programma di governo della Regione Puglia è stato realizzato, "abbiamo ancora un altro anno di lavoro e ci auguriamo che questa soglia possa arrivare tendenzialmente al 100%". In Fiera del Levante oggi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presentato una sorta di bilancio delle cose fatte nei quattro anni di governo e di quelle ancora da fare. "Abbiamo nel programma di lavoro soprattutto un punto sul quale dovremo continuare a lavorare, la sanità - ha detto Emiliano -. Noi eravamo gli ultimi in Italia, ora siamo ben oltre la metà della classifica ma vogliamo essere nel vertice di testa".

L'evento è stato chiamato "Mano a mano" e da oggi è ancora il sito internet che raccoglie l'elenco degli interventi divisi per aree tematiche. Nel 16% delle 125 azioni ancora da realizzare ci sono la legge elettorale con la doppia preferenza di genere, la legge contro l'omotransfobia e la legge sulla bellezza.