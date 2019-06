Voto di scambio:Salvini chiede informazioni, Procura le nega

(ANSA) - BARI, 12 GIU - La Procura di Bari non ha fornito alcuna informazione al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulle indagini in corso su presunte corruzioni elettorali alle ultime amministrative "perché coperte da segreto". È la risposta che il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, ha trasmesso al Viminale ieri pomeriggio in replica alla richiesta urgente di informazioni sull'inchiesta. Il ministro dell'Interno, infatti, dovrà rispondere oggi pomeriggio ad una interrogazione parlamentare presentata da Giuseppe Brescia, deputato barese del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Affari costituzionali di Montecitorio. Per questa ragione intorno alle 16 di ieri è pervenuta sulla scrivania del procuratore Volpe la richiesta di informazioni da trasmettere entro poche ore, alla quale però il capo degli uffici inquirenti baresi ha risposto spiegando di non poter fornire quando richiesto, perché le indagini in corso sono tuttora coperte dal segreto istruttorio.(ANSA).