Emiliano indagato,non sono preoccupato,tutto regolare

(ANSA) - BARI, 12 GIU - "È tutto regolarissimo. Non abbiamo nessuna preoccupazione". E il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in riferimento alle notizie dell'indagine sulla nomina di Francesco Spina a consigliere della società Innovapuglia. "L'inconferibilità - dichiara Emiliano - è stata esclusa dall'Anac e dagli uffici del Gabinetto del Presidente perchè Spina è un semplice consigliere di amministrazione senza deleghe". "La inconferibilità dei sindaci - ha

detto ancora Emiliano - riguarda solo il ruolo di presidente con

deleghe o di amministratore delegato. In caso di consiglieri di

amministrazione senza deleghe non sussiste". "Il reato quindi -

ha concluso - tecnicamente non sussiste".