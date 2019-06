Decaro,accompagnato cittadino denunciare

(ANSA) - BARI, 11 GIU - "Da candidato e da sindaco ho invitato tutti i cittadini a denunciare senza paura casi di compravendita di voti. Mi sono offerto personalmente di accompagnarli dalle forze dell'ordine nel caso avessero anche solo dei sospetti. E dopo averlo detto, l'ho anche fatto. Ho accompagnato un cittadino a denunciare in mia presenza i fatti di cui era venuto a conoscenza in circostanze diverse". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, riferendosi all'inchiesta su episodi di voto di scambio alle comunali.

"L'ho fatto - ha aggiunto - perché credo nel valore sacro del diritto di voto come pilastro della vita democratica di una comunità". "Su questi temi - conclude - non esistono appartenenze politiche, né calcoli di convenienza elettorale, né tattiche che tengano. La libertà e la democrazia non sono valori negoziabili. Mai". Secondo indiscrezioni, ci sarebbero quattro indagati per episodi di voto di scambio, due legati a liste candidato del c.destra, Pasquale Di Rella e due al sindaco Decaro.