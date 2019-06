Bancarotta, sequestro da 27 milioni a costruttori Degennaro

(ANSA) - BARI, 11 GIU - Un sequestro preventivo di beni del valore complessivo di oltre 27 milioni di euro è in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza di Taranto, su disposizione della Procura ionica, nei confronti di 9 persone fisiche e tre società per la presunta bancarotta fraudolenta della MF Trading del gruppo Degennaro, dichiarata fallita nel 2011. I destinatari del sequestro sono i costruttori baresi Gaetano Pasquale, Daniele Giulio, Carmine, Gerardo e Vito Michele Degennaro e gli amministratori delle società coinvolte, ritenuti loro prestanome, Giuseppe Monteleone, Luca Gioiello, Giuseppe Antonacci e Giulia Mazzone. I fatti contestati riguardano la presunta distrazione di beni dalla MF Trading, con sede a Martina Franca, dichiarata fallita nel 2011, in favore di altre tre società dello stesso gruppo, Dec, Istria Sviluppo e Comed, attualmente in concordato preventivo o liquidazione. Le condotte distrattive risalirebbero agli anni 2005-2006.(ANSA).