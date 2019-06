Aldo Giovanni e Giacomo ciak in Puglia

(ANSA) - BARI, 11 GIU - Al via lunedì 17 giugno in Puglia otto settimane di riprese per il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo "Odio l'estate", regia di Massimo Venier, con la partecipazione straordinaria di Massimo Ranieri e Michele Placido. Accanto a loro, Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase. Con la logistico di Apulia Film Commission, l'organizzazione è affidata al pugliese Francesco Lopez. E' scritto e sceneggiato da Davide Lantieri e Michele Pellegrini con Venier e gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo, che nel film partono per le vacanze. Non si conoscono, tre vite diverse: il precisetto organizzato ma con un'azienda fallimentare, il medico di successo con figlio in crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con il cane Brian e la passione per Massimo Ranieri. Si incontrano in un'isola, stessa casa in affitto. Lo scontro è spassoso: due figli si innamorano, le tre mogli partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare, poi tre nuovi amici vanno in cerca di un figlio. Sarà girato anche in Lombardia. (ANSA).