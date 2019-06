Comunali: Landella,al lavoro con tenacia

(ANSA) - FOGGIA, 10 GIU - "Da domani mi rimetterò a lavorare per Foggia, in maniera umile, in maniera tenace. Questa è una città che ha tante potenzialità, bisogna crederci. Io credo nella mia terra; bisogna, quindi, che anche i foggiani continuino a crederci". Queste le prime parole di Franco Landella (Centrodestra), riconfermato a notte fonda sindaco della città di Foggia con il 53,28% delle preferenze rispetto all'avversario del centrosinistra, Pippo Cavaliere, che ha ottenuto il 46,72% dei voti.

Con la vittoria di Ladella, Forza Italia si conferma primo partito della città, unico comune capoluogo di provincia di centrodestra nella regione governata da Michele Emiliano. "Un primato che poco mi interessa - ha replicato Landella - Mi interessa solo la città. Ho sempre avuto con la mia gente un rapporto diretto e leale. Oggi bisogna essere sinceri con le persone, occorre far capire ciò che la politica può fare o non può fare".