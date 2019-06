A.Mittal: sindacati, Cig confermata

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - ArcelorMittal ha confermato ai sindacati dei metalmeccanici - in una riunione nella sede di Confindustria a Roma - l'intenzione di procedere con la cassa integrazione per circa 1.400 addetti dello stabilimento di Taranto (ex Ilva) a partire dall'1 luglio e per 13 settimane. Lo hanno riferito i sindacalisti presenti al tavolo aggiungendo che hanno comunque chiesto all'azienda un ripensamento e al Mise un incontro istituzionale col ministro Luigi Di Maio.

Dal canto suo, per l'azienda "si tratta di una misura temporanea che non ha niente a che vedere con la strategia di lungo termine e gli accordi presi", si legge in una nota in cui ArcelorMittal ribadisce che la Cig è "una scelta difficile, che si rende necessaria a causa delle critiche condizioni del mercato dell'acciaio". (ANSA).