Comunali, urne aperte per ballottaggi

(ANSA) - BARI, 9 GIU - Urne aperte dalle 7 alle 23 anche in Puglia per i ballottaggi per la scelta dei sindaci in undici comuni.

Unico capoluogo al voto è Foggia dove si confrontano Franco Landella - 53 anni, sindaco uscente (centrodestra, sostenuto da FI, Lega, UdC, FdI, Idea Moldaunia, Destinazione Comune e Foggia Vince), che la primo turno ha preso il 46% dei voti, e Pippo Cavaliere - 62 anni Ingegnere (centrosinistra, sostenuto da Senso Civico - PD - Una Città per Cambiare - la Città dei Diritti - Foggia Civica - Foggia Popolari), che al primo turino ha preso oltre il 33% dei voti.

Nel Foggiano si vota anche a Orta Nova, San Giovanni Rotondo , San Severo, e Torremaggiore.

In provincia di Bari sono tre i comuni al voto: Corato, Putignano e Rutigliano. Nel Brindisino sono due: Mesagne e Ostuni, e solo uno nel Leccese: Copertino. Lo spoglio cominci subito dopo la chiusura dei seggi. .(ANSA).