Riserva Isole Tremiti compie trent'anni

(ANSA) - FOGGIA, 8 GIU - La Riserva marina Isole Tremiti compie trent'anni, una ricorrenza che il Parco nazionale del Gargano, il Comune delle Tremiti e il Ministero dell'Ambiente celebrano con un fitto programma di diversi eventi. Annunciati dal cantautore Ron, per un concerto il 14 luglio - giorno dell'istituzione dell'Area Marina Protetta nel 1995 - all'insegna di Lucio Dalla che amava l'arcipelago, o scrittori come Erri De Luca in questi giorni e Carlo Lucarelli (22 giugno). Poi attori, comici come Max Cavallari dei Fichi d'India (10 agosto), illustratori, giornalisti.

Tante le iniziative per l'ambiente: dalla presentazione dei risultati dello studio sul Corallo Nero delle Tremiti, finanziato dal Parco con il National Geographic, fino alla pulizia dei fondali con ragazzi non vedenti, insieme a Luxuria e al governatore Michele Emiliano. Attesa anche la Goletta Verde di Legambiente (9-10 luglio) e sarà liberata una tartaruga Caretta Caretta catturata accidentalmente con rete da strascico tra Torre Mileto e le Tremiti. Salvata grazie al centro di recupero Tartanet di Manfredonia, aveva ingerito plastica che le ostruiva l'apparato digerente. Al trentennale collaborano anche il Laboratorio del Mare Marlin Tremiti, la Pro Loco, Wwf, Marevivo e il Teatro Pubblico Pugliese che organizza con Puglia Sounds, a fine agosto, il jazz internazionale del Tremiti Music Festival. Da non perdere la 'Settimana della cultura del mare' dal 15 al 21 luglio, con un workshop sul futuro dell'area protetta (17 luglio) e prove di immersione tra i 14 siti archeologici custoditi dal mare. (ANSA).