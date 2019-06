Patti Smith, difficile battaglia clima

(ANSA) - TARANTO, 08 GIU - "Mia figlia è un'attivista per l'ambiente. E' difficile in America esserlo, di questi tempi, con un presidente come Trump. Gli ambientalisti si battono contro i combustibili fossili, ma in America ancora si trivella ovunque. E' una battaglia importante quella che stanno combattendo i giovani: guardate Greta, che a 15 anni sta cercando di motivare i ragazzi della sua generazione per ridurre l'inquinamento". Così la "sacerdotessa" del rock Patti Smith in uno degli incontri del Medimex Taranto davanti a centinaia di fan di tutte le età. "La nostra generazione - ha detto - ha combinato abbastanza danni. Dobbiamo sperare che i giovani prendano in mano la situazione. Abbiamo un mondo in cui l'inquinamento è molto alto: continuiamo a produrre l'acciaio e accanto coltiviamo le cozze e non è la cosa più sana da fare".

Si devono impegnare "non soltanto i ragazzi -ha sostenuto- ma anche noi dobbiamo impegnarci con il 'cosiddetto' presidente degli Stati Uniti anche se in questo momento è abbastanza difficile farlo".