Muore motociclista 30enne nel Foggiano

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 08 GIU - Un giovane motociclista foggiano, Simone Capozzi, di 30 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in mattinata lungo la strada statale 89, quella che da Foggia conduce a Manfredonia. Stando alla ricostruzione dell'accaduto il giovane era in sella ad una motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura, una Fiat Punto, con a bordo due cittadini romeni. Fatale l'impatto per il giovane foggiano, che è stato sbalzato per alcuni metri, mentre i due cittadini stranieri sono rimasti pressoché illesi. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che gli agenti della polizia stradale che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.