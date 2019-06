Medimex: Patti Smith, Taranto ha una energia straordinaria

(ANSA) - TARANTO, 8 GIU - "Taranto è una città molto bella che ha grande energia. Non ha solo industria pesante, i grattacieli, ci sono delle cose che vanno conservate, abbracciate". Lo ha detto Patti Smith, cantautrice e artista statunitense, in un incontro con l'autore nell'ambito del Medimex Taranto 2019, nell'aula magna dell'Università, in città vecchia. "Dovete volere bene al posto in cui siete - ha aggiunto - perchè ha una luce straordinaria e penso vi meritiate un applauso". La "sacerdotessa" del rock, che domani sera terrà un concerto sul main stage della rotonda del Lungomare, ha cantato "Because the night", coinvolgendo un pubblico entusiasta. Nel concerto di domani Patti Smith celebrerà in esclusiva per il Medimex i quarant'anni dei leggendari concerti di Bologna e Firenze del 1979 che sancirono il ritorno in Italia dei grandi raduni rock dopo la "stagione degli incidenti".