Medimex: Patti Smith, nostri messaggi hanno un peso

(ANSA) - TARANTO, 8 GIU - "Quando scriviamo abbiamo la responsabilità del messaggio che viene trasmesso. Quando ho scritto 'People have the power' le parole avevano un peso. Sento forte la battaglia per l'ambiente nel mondo. Se sappiamo unirci, metterci insieme, possiamo cambiare". Lo ha detto l'artista statunitense Patti Smith in uno degli incontri con l'autore del Medimex Taranto. La "sacerdotessa" del rock ha poi ricordato i suoi due concerti del 1979 a Firenze e Bologna. "Ho memoria - ha detto - di quei due live. A Firenze c'erano giovani ovunque. Per me fu il mio ultimo concerto con un senso di libertà, di unione, che ogni cosa poteva essere possibile. Ogni persona che incontro in Italia mi dice: Patti ho visto il tuo concerto a Bologna e Firenze. Quei due giorni furono molto belli. A Bologna c'era un clima molto carico politicamente, a Firenze tanti giovani. Sono stati due concerti fondamentali".