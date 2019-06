Xylella: arriva ispezione Ue in Puglia

(ANSA) - BRUXELLES, 7 GIU - Fonti della Commissione Europea confermano che dall'11 al 21 giugno funzionari dell'Esecutivo Ue saranno in Italia per un'ispezione sull'applicazione delle misure di eradicazione della Xylella in Puglia e Toscana. Nel frattempo il commissario europeo alla Salute ela Sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, si dice molto preoccupato- "Io sono pronto a visitare la Puglia non appena il ministro Centinaio mi inviterà", ha detto Andriukaitis rispondendo a una domanda dell'ANSA sulla sua promessa di recarsi in Puglia in visita ufficiale per fare il punto sull'epidemia del batterio killer degli ulivi. "Finora non abbiamo trovato la data, ma - ha aggiunto - sarò in carica per altri 5 mesi e voglio andare sul territorio perché sono molto preoccupato per la Xylella fastidiosa". (ANSA).