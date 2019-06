Torna Festival Libro Possibile Polignano

(ANSA) - BARI, 6 GIU - Diventa maggiorenne e torna come ogni anno a Polignano a Mare, con la 18/a edizione, il festival del Libro Possibile che quest'anno sarà dedicato allo sbarco sulla Luna in occasione del 50/o anniversario del "grande passo dell'umanità". Dal 3 al 6 luglio le sei piazze più suggestive di Polignano saranno invase da libri, autori, ospiti e migliaia di spettatori che, ispirandosi a quel primo passo dell'uomo in un universo fino ad allora solo sognato, si confronteranno sulle grandi questioni che hanno attraversato la storia e su quelle che ci attendono. La serata inaugurale, in onore al tema di quest'anno, avrà tra gli ospiti l'astronauta italiano Paolo Nespoli intervistato da Marta Meli. Mentre il 23 giugno ci sarà un'anteprima di eccezione con il premio Pulitzer Richard Powers con il suo romanzo Il sussurro del mondo. "Una rinnovata occasione - ha detto la direttrice artistica del Festival, Rossella Santoro, presentando a Bari l'evento - per riaffermare l'immagine di un Sud propositivo e non passivo, e un'immagine della Puglia non più solo legata alle sue bellezze naturalistiche e gastronomiche, ma legata ad un prodotto culturale competitivo". "Il Festival - ha proseguito - conferma il suo impegno nel sociale e nella ricerca con importanti iniziative e nuove partnership e, tra le altre cose, sosterrà il progetto della Regione Puglia Dona Emozioni, per la sensibilizzazione alla 'cultura del dono', di organi e sangue e darà voce all'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte centro di eccellenza italiana per la ricerca antitumorale". Alla presentazione hanno partecipato anche, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, la presidente dell'Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco e il sindaco di Polignano, Domenico Vitto. Tanti gli ospiti italiani ed internazionali. L'ultima sera ci sarà Richard Mason, scrittore inglese che ha conquistato librerie e cuore dei lettori con 'Anime alla deriva' o il 'Respiro della notte' e che al festival parlerà in anteprima della serie tv internazionale dedicata a Michelangelo a cui sta lavorando. E ancora Jonathan Lethem, Bjorn Larsson, Maurizio De Giovanni, Gianrico Carofiglio, Ivan Cotroneo, Michele Ainis, Roberto Saviano, Carlo Freccero solo per citarne alcuni. Ma si parlerà anche di attualità, politica e informazione con giornalisti, politici ed esponenti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. "Sosterremo questo festival in maniera duratura e continua - ha detto Emiliano - affiancandolo alla promozione turistica del nostro territorio. La cultura ha bisogno di sponsor per poter crescere e svilupparsi dando voce e spessore all'immaginazione". "E' un gioco di squadra per lo sviluppo dell'intera collettività - ha detto il sindaco metropolitano di Bari, Antonio Decaro - e siamo soddisfatti della partecipazione sempre più ampia a questa manifestazione che ha dei riscontri a livello nazionale ed internazionale". Del legame tra la letteratura e il cinema "che è sempre alla ricerca di storie", ha parlato la presidente dell'Apulia Film Commission, Simonetta Dellomonaco, secondo cui "il Festival apre nuovi orizzonti e ampia il dialogo tra gli operatori del settore ed il pubblico di lettori". (ANSA).