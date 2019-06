Studio conferma eccesso morti Taranto

(ANSA) - TARANTO, 6 GIU - Nel Sin di Taranto (sito di interesse nazionale) "la mortalità generale e quella relativa ai grandi gruppi è, in entrambi i generi, in eccesso, a eccezione della mortalità per malattie dell'apparato urinario. Nella popolazione residente risulta in eccesso la mortalità per il tumore del polmone, per mesotelioma della pleura e per le malattie dell'apparato respiratorio, in particolare per le malattie respiratorie acute tra gli uomini e quelle croniche tra le donne". E' quanto emerge dall'aggiornamento dello studio epidemiologico Sentieri (V Rapporto), pubblicato online da Epidemiologia e prevenzione, rivista dell'Associazione italiana di epidemiologia. L'attuale aggiornamento di Sentieri - che per Taranto assume significato nella 'guerra dei dati' che dura da giorni sul danno sanitario nell'area - riguarda 45 siti che includono 319 dei circa ottomila comuni italiani. La finestra temporale studiata per mortalità e ricoveri va dal 2006 al 2013.