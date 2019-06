Al Medimex mostra Woodstock & Hendrix

(ANSA) - TARANTO, 6 GIU - E' stata inaugurata nella sede distaccata di Taranto dell'Università Aldo Moro, nella città vecchia, la mostra "Woodstock & Hendrix: The Revolution.

Fotografie di Baron Wolman e Donald Silverstein". Uno degli eventi del Medimex, International Festival & Music Conference, promosso a Taranto da Puglia Sounds e celebrato in esclusiva con ONO Arte nel cinquantennale di Woodstock. Presenti il fotografo Baron Wolman e la figlia di Donald Silverstein. Sono 62 gli scatti, prevalentemente inediti per l'Italia, che raccontano quello straordinario raduno nella piccola città rurale dello Stato di New York, dove confluirono oltre 500mila persone provenienti da ogni parte del mondo. La mostra è dislocata tra l'ex chiesetta dell'Università, in via Duomo, dove sono esposte le foto di Wolman su Woodstock e una parte degli scatti di Silverstein su Hendrix, e il museo MArTa, dove si potranno ammirare altre foto di Silverstein riguardanti il grande chitarrista americano.