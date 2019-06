Mostra Procopio a Foggia,con performance

(ANSA) - FOGGIA, 5 GIU - La Contemporanea Galleria d'Arte di Foggia dedica una personale a Pino Procopio annunciando l'artista l'8 giugno all'inaugurazione, impegnato per l'occasione in una performance dal vivo a beneficio dei visitatori.

Fino al 30 giugno, a Foggia saranno esposte trenta delle sue opere coloratissime (acrilico su tavola) in un viaggio nel mondo fantastico del movimento onirico. Si tratta infatti, spiega il curatore Giuseppe Benvenuto, di opere multicromatiche fatte di linee, figure e tinte vistose che danno sfogo all'ironia, filo conduttore del suo estro creativo che suggerisce all'uomo di guardare il mondo come se fosse un bambino: la sua chiave di lettura è l'ironia, l'umorismo e il dinamismo che trasportano l'uomo comune nel mondo onirico, sogni che possono essere anche essere incubi deformi del vivere quotidiano. (ANSA).