Medimex in diretta sulla webradio RKO

Dal 6 all'8 giugno RKO, la webradio nata al Teatro Kismet Opera di Bari, sarà in diretta da Villa Peripato di Taranto per raccontare il Medimex dal Music Market, insieme a diversi ospiti. In live streaming (www.rkonair.com), Carlo Chicco, Fabrizio Ravallese e Paola Pagone: dalle 17 alle 24 sarà possibile conoscerli allo stand 44 o ascoltarli su quanto succede al festival promosso da Puglia Sounds, tra etichette indipendenti, collezionisti, editoria, illustrazioni, djset, aperitivi musicali e conferenze, grazie al lavoro di realtà come, da Bari, Display Agency, associazioni Discipline e Node, la coop Coolclub di Lecce, Fiera del Disco SUD Italia Taranto. Ormai consolidata la collaborazione con Independent Label Market di Londra che porta etichette indipendenti tra le più interessanti d'Europa: anche Bella Union, Rough Trade, BBE Marathon, Fat Cat, Moshi Moshi, Blind Faith, Tempura Dischi, Metroklang, Tardam, Mexico 70 Feat. Tape Tales. Per il Medimex (4-9 giugno) il Comune ha modificato viabilità e sosta.