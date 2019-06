Medimex, apre mostra Woodstock & Hendrix

(ANSA) - TARANTO, 5 GIU - Al Medimex, per l'inaugurazione giovedì 6 della mostra "Woodstock & Hendrix: The Revolution.

Fotografie di Baron Wolman e Donald Silverstein" - che celebra il cinquantennale del festival americano e il musicista simbolo di quella stagione straordinaria - il critico Ernesto Assante intervisterà alle 18 proprio Wolman, l'allora capo fotografo della rivista Rolling Stones che immortalò per tre giorni i momenti del grande raduno nella piccola città rurale dello Stato di New York, dove confluirono oltre 500mila persone.

Su quel palco si alternarono tutti i più grandi nomi della scena musicale dell'epoca: oltre a Jimi Hendrix, gli Who, Joan Baez, Janis Joplin, Carlos Santana, Grateful Dead, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Neil Young e molti altri ancora. Ma Wolman - intervistato nell'ex chiesetta di via Duomo - non si limitò a immortalare loro, sul palco o dietro le quinte.

Documentò uno dei momenti più rappresentativi di quella stagione, restituendo l'atmosfera del festival in maniera ancora oggi vivida.