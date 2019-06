Ex Ilva: Re David(Fiom),Cig crea incertezza,Mise ci convochi

(ANSA) - TARANTO, 5 GIU - "E' del tutto evidente che la prospettiva della Cig ordinaria, per quanto legata per definizione ad un evoluzione di ciclo congiunturale, non ci rassicura e diventa un ulteriore elemento di incertezza.

Sono mesi che la Fiom chiede un incontro al Mise per una verifica degli impegni sottoscritti, che diventa ancora più urgente alla luce delle decisioni comunicate oggi". Lo sostiene Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil dopo che ArcelorMittal ha annunciato la Cig per 13 mesi per 1400 dipendenti dello stabilimento di Taranto.

"La notizia (della Cig, ndr) - spiega - anticipa l'incontro già fissato per domani a Taranto, in cui verrà formalizzata la procedura di Cassa e rappresenta un elemento di ulteriore preoccupazione in una fase di assestamento critico degli obiettivi del piano industriale". "Nell'incontro del 10 giugno - conclude - chiederemo una verifica sull'attuazione dell'accordo sottoscritto in merito alle strategie industriali e produttive e agli investimenti sul risanamento ambientale". (ANSA).